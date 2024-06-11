CHP'den Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası ilk açıklama! Toplantıya damga vuran konu

11 Haziran 2024 19:31 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 21:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesi sonrası parti kaynaklarından ilk açıklama geldi. Toplantının Özel için ana gündemi asgari ücrete ara zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinin çıkarılması talebi oldu.

CHP'den yapılan açıklamada iki lider arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Özel’in tüm bu ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirterek, adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis’in çalıştırılmasını teklif ettiği kaydedildi.

Özel’in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği bildirildi.

CHP kaynakları, Türkiye’nin ağır bir ekonomik kriz yaşadığını, bu krizin 86 milyon vatandaşa maliyeti olduğunu belirterek, üzerinde durulması gereken temel konunun, bu maliyeti kimin karşılayacağı sorusu olduğunu belirtti. Kurmaylar; emeklilere, asgari ücretlilere zam yapılmayarak, tarım ürünlerine maliyetin altında alım fiyatları açıklanarak, krizin maliyetinin sadece yoksullara yüklenmesini, acı reçetenin dar gelirlilere ödetilmesini kabul etmediklerini vurguladı.

Kaynaklar, ekonomik krizden mağdur olan toplum kesimlerinin yanlış politikalar nedeniyle daha fazla ezdirilmemesi için inisiyatif almaya hazır olduklarını, bunun zemininin de TBMM olduğunu aktardı. CHP lideri Özel’in görüşmede; Gezi, Sinan Ateş, Tahir Elçi, Şenyaşar davalarındaki adalet taleplerini ve Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması konusunu gündeme getirdiği bildirildi.

Özel’in görüşmede, yeni anayasa konusunun bugün yakıcı sorunlar yaşayan toplumun temel beklentileri arasında yer almadığını, bu konuda bir toplumsal mutabakat oluşması gerektiğini, yeni anayasa meselesinin tartışılması için önce mevcut anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyumun şart olduğunu ifade ettiği aktarıldı.”

PARTİ SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI: ASGARİ ÜCRETE ZAM TALEBİ

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel toplantı sonrası resmi açıklama yaptı. Yücel ikili görüşme sonrası "Diyalog kanalı açılmıştır. Açılan diyalog kanalı bizi ilkelerimizden vazgeçirmez." dedi. Yücel "Genel Başkanımız, temmuz ayında asgari ücrete mutlaka zam gerektiğini iletti." Yücel, Özgür Özel'in cumhurbaşkanının Ayşe Ateş'e randevu vermesinin çok olumlu olduğunu ilettiğini bildirdi.

KIBRIS ZİYARETİNİN BİRLİKTE GERÇEKLEŞECEK OLMASI DEĞER KATACAK

Genel başkanımız ilk yurt dışı gezisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi. Kendilerine Bülent Ecevit'in partisi olarak harekatın 50'inci yıldönümünde Kıbrıs'ta olmaları yönünde iradeleri olduğu yönünde paylaşım yapıldı. Yaklaşık 3 aydır bir diplomasi var. Orada sadece genel başkanımız Özgür Özel ve beraberindeki heyet değil, 174 Kıbrıs gazisi de eşlik edecek. Sayın Cumhurbaşkanının da bulunması ve bu ziyaretin birlikte gerçekleşecek olması bu ziyarete ayrı bir değer katmaktadır.

HEDİYELER VERİLDİ

Görüşmede CHP lideri Özgür Özel Paşabahçe'nin 100'üncü yıl koleksiyonundan Payidar Gondol çalışmasını hediye ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin pek çok bölgesinden getirilen zeytinyağları ve lokumla karşılık verdi.

Mart ayındaki görüşmede CHP Lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Paşabahçe'nin Cumhuriyet Ateşi isimli objeyi ve Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macununu, Erdoğan da Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etmişti.