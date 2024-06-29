CHP'den erken seçim mesajı: Halk istediği zaman olur

29 Haziran 2024 18:24 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:30

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Kültür Merkezi'nde gerçekleşen CHP Manisa İl Danışma Kurulu toplantısında erken seçim mesajı verildi. Geçtiğimiz günlerde "Şartlar böyle giderse biz önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendiririz ve Erdoğan’ın görev süresinin tam ortasında (2,5 yıl) kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız" demişti.

Manisa'da konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, erken seçimin halk istediği zaman yapılacağını belirtti.

Basın ofisinde yapılan açıklamada Yücel, seçimlerin üzerinden henüz 3 ay geçtiğini söyleyerek belediye başkanları için hizmet zamanının geldiğini söyledi.

"SENEYE CİDDİ CİDDİ KONUŞACAĞIZ"

Seneye erken seçimin dillendirilebileceğini söyleyen Yücel, "Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki seneye ciddi ciddi konuşacağız. Bizim milletvekili sayımız erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama bu şekilde yönetmeye devam ederlerse halk buna dayanamaz. Erken seçim halk istediği zaman olur" diye konuştu.

Parti olarak tematik mitingler düzenlediklerini kaydeden Yücel, yarın Gebze'de "Geçinemiyoruz Mitingi" yapacaklarını da hatırlattı.