CHP'den hükümete asgari ücret çağrısı: Acilen zam yapılmalı

21 Haziran 2024 14:17 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:43

Temmuz ayı öncesi milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete çevrildi. Hükümet ve işverenlerin soğuk baktığı ara zam için muhalefetten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, hükümete çağrıda bulunarak asgari ücrete mutlaka zam yapılması gerektiğini söyledi.

Çalışanların ücretlerinin enflasyon karşısında ezildiğini vurgulayan Taşçıer, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

"ASGARİ ÜCRET İLK 5 AYDA ERİDİ"

Asgari ücretlinin alım gücünün yılın ilk beş ayında 3 bin 863 lira eridiğini buna karşın gıda fiyatlarının yüzde 93 oranında arttığını hatırlatan Gamze Taşcıer, "Açlıkla mücadele milyonlarca emekçi için bugünkü asgari ücret, yutkunmalarını imkânsızlaştıran bir düğüm haline gelmiştir. Emekçi geçim derdindeyken, iktidar faturayı ücretlilere çıkartarak, alın terinin karşılığı olan ücretleri enflasyonun sebebi olarak gösterme çabasında" diye konuştu.

Mevcut durumda, asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin geçim sıkıntısı yaşandığını söyleyen Taşçıer şöyle devam etti:

"ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMASI ELZEM"

"Ülkemizde asgari ücret, artık vasat bir gelir seviyesini değil, insanların hayatta kalmak için savaşmak zorunda kaldığı acı bir gerçeği yansıtıyor. Ekonomik göstergeler ortada; enflasyon hızı gelir artışlarının çok üzerinde seyretmekte. Bu durum, halkın alım gücünü her geçen gün biraz daha düşürmekte ve hayat standardını geriletmektedir. Bu nedenle, acilen asgari ücrete anlamlı ve yeterli bir zam yapılması, insanca yaşayabilecek bir gelirin sağlanması elzemdir."