CHP'den Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: Anayasaya aykırı

05 Ağustos 2024 13:40 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:41

VPN'lerin güvenilirliği şüpheli! Instagram'a ücretsiz giriş için kendi VPN'nizi kurun

VPN'lerin güvenilirliği şüpheli! Instagram'a ücretsiz giriş için kendi VPN'nizi kurun

Instagram erişim engelinin kalkması için tarihi gün! Meta ve BTK yetkililerinin görüşeceği saat belli oldu

Instagram erişim engelinin kalkması için tarihi gün! Meta ve BTK yetkililerinin görüşeceği saat belli oldu

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de 50 milyon Instagram kullanıcısı olduğunu belirtti ve uygulamaya getirilen erişim engeline tepki gösterdi.

Instagram, YouTube, X, TikTok gibi platformların sadece sosyal iletişim ağları olmadığını vurgulayan Tanrıkulu, sosyal medya platformlarının dünya genelindeki insanlara ifade özgürlüğü, düşünce, iletişim, haber alma, eğitim ve ticaret hakkı gibi geniş imkanlar sunduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DEKİ BU KEYFİ UYGULAMALAR HUKUKUN OLMADIĞINI GÖSTERİYOR""

Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesiyle ilgili olarak da Tanrıkulu, "Bu uygulama anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırıdır. Bu konuda da örnek kararlar bulunmaktadır. Instagram'ın kapatılması büyük bir hukuksuzluk teşkil ediyor. Türkiye'deki bu keyfi uygulamalar hukukun olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

AYM'NİN CAN ATALAY KARARI

Ayrıca Tanrıkulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararına değinerek, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partisi milletvekillerinin 14 Ağustos'ta Meclisi, bu konunun görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplantıya çağıracağını belirtti.