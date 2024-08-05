CHP'den Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: Anayasaya aykırı
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, kararın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de 50 milyon Instagram kullanıcısı olduğunu belirtti ve uygulamaya getirilen erişim engeline tepki gösterdi.
Instagram, YouTube, X, TikTok gibi platformların sadece sosyal iletişim ağları olmadığını vurgulayan Tanrıkulu, sosyal medya platformlarının dünya genelindeki insanlara ifade özgürlüğü, düşünce, iletişim, haber alma, eğitim ve ticaret hakkı gibi geniş imkanlar sunduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE'DEKİ BU KEYFİ UYGULAMALAR HUKUKUN OLMADIĞINI GÖSTERİYOR""
Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesiyle ilgili olarak da Tanrıkulu, "Bu uygulama anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırıdır. Bu konuda da örnek kararlar bulunmaktadır. Instagram'ın kapatılması büyük bir hukuksuzluk teşkil ediyor. Türkiye'deki bu keyfi uygulamalar hukukun olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
AYM'NİN CAN ATALAY KARARI
Ayrıca Tanrıkulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararına değinerek, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partisi milletvekillerinin 14 Ağustos'ta Meclisi, bu konunun görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplantıya çağıracağını belirtti.