CHP'den kritik karar: İhraç edilenler partiye geri dönecek

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, seçim çalışmaları kapsamında 4 Mayıs'ta sahaya ineceklerini açıkladı. Geçmiş dönemde partiden ihraç edilip yeniden başvuru yapanlarla ilgili de konuşan Emre, yaklaşık 30 kişinin partiye geri döneceğini söyledi.

(PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. Yaklaşık 7 saat süren toplantının ardından Parti Sözcüsü Zeynel Emre, PM ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamalarda, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara karşı mücadele, 4 Mayıs'ta başlayacak saha çalışmaları ve geçmişte ihraç edilen 30 civarındaki kişinin partiye geri döneceği duyuruldu.
CHP, 'milli iradeye yönelik tehdit' olarak gördüğü operasyonlara karşı hukuk birimi oluşturarak mücadele edecek.
Parti, 4 Mayıs'tan itibaren 81 ilde halkla buluşmak üzere saha çalışmaları başlatacak.
Geçmiş dönemlerde çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilen yaklaşık 30 kişinin, yapılan başvuruları ve dosyaları incelenerek partiye geri dönmelerine karar verildi.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara karşı güçlü belediyeciliğe ve sosyal hizmetlere devam edileceği belirtildi.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara değinen Zeynel Emre, "Güçlü belediyeciliğe devam edeceğiz. Sosyal hizmetlerimize devam edeceğiz. Büyük bir kararlılıkla almış olduğumuz yerlerdeki emanete sahip çıkacağız. Belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yürümesi için her türlü çabayı yapacağız" diye konuştu.

"MİLLİ İRADEYE YÖNELİK TEHDİDE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu konuda bir hukuk birimi oluşturduklarını hatırlatan Emre, "Kapsamlı bir şekilde hukukçular sürekli olan biteni raporladı, gerçeği bizlerle paylaştı. Orada bir güncellemeye gideceğiz. Yeni bir hukuki destek ve izleme grubu oluşturacağız ve bir hukuki rehberlik ve raporlama. Bunun iletişimini yapacağız vatandaşlarımızla. Biz bütün bu saldırılar karşısında gerek partinin yetkilileri, gerek partinin seçmenleri, üyeleri büyük bir kararlılık ve bütünlük içerisinde cesaretle bize karşı yürütülen ve ülkedeki esasında milli iradeye yönelik tehdide karşı, darbe girişimine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

CHP 4 MAYIS'TA SAHAYA İNİYOR

CHP olarak sahaya ineceklerini duyuran Emre, partisinin 4 Mayıs itibarıyla 81 ilde saha çalışmaları başlatacağını dile getirdi. Emre, "MYK üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, PM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki arkadaşlarımız, il ve ilçe başkanlıklarımızın koordinesiyle halkımızla buluşacağız. Ülkemizin gerçeklerini paylaşacağız." diye konuştu.

İHRAÇ EDİLEN 30 KİŞİ PARTİYE GERİ DÖNÜYOR

CHP Sözcüsü Emre, ayrıca geçmiş dönemlerde partiden ihraç edilenlere yönelik şunları söyledi:

"Tam rakam olarak 30 civarında geçmişte çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilmiş ama Parti Meclisine, yönetime başvurmuş. Bizim çizgimiz gereği bağışlanma talebi ve dosyaları görüşülmüş, eğer kendi il ve ilçesindeki yöneticiler de bu duruma olumlu bakıyorsa, biz o bağışlanma taleplerini genel itibarıyla kabul ediyoruz. Bir süre sonra bir şans daha veriyoruz yani. Dolayısıyla 30 civarında kişi için bu yönde bir düzenleme oldu."

