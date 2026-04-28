CHP'den kritik karar: İhraç edilenler partiye geri dönecek

CHP Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. Yaklaşık 7 saat süren toplantının ardından Parti Sözcüsü Zeynel Emre, PM ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara değinen Zeynel Emre, "Güçlü belediyeciliğe devam edeceğiz. Sosyal hizmetlerimize devam edeceğiz. Büyük bir kararlılıkla almış olduğumuz yerlerdeki emanete sahip çıkacağız. Belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yürümesi için her türlü çabayı yapacağız" diye konuştu.
Bu konuda bir hukuk birimi oluşturduklarını hatırlatan Emre, "Kapsamlı bir şekilde hukukçular sürekli olan biteni raporladı, gerçeği bizlerle paylaştı. Orada bir güncellemeye gideceğiz. Yeni bir hukuki destek ve izleme grubu oluşturacağız ve bir hukuki rehberlik ve raporlama. Bunun iletişimini yapacağız vatandaşlarımızla. Biz bütün bu saldırılar karşısında gerek partinin yetkilileri, gerek partinin seçmenleri, üyeleri büyük bir kararlılık ve bütünlük içerisinde cesaretle bize karşı yürütülen ve ülkedeki esasında milli iradeye yönelik tehdide karşı, darbe girişimine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
CHP olarak sahaya ineceklerini duyuran Emre, partisinin 4 Mayıs itibarıyla 81 ilde saha çalışmaları başlatacağını dile getirdi. Emre, "MYK üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, PM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki arkadaşlarımız, il ve ilçe başkanlıklarımızın koordinesiyle halkımızla buluşacağız. Ülkemizin gerçeklerini paylaşacağız." diye konuştu.
CHP Sözcüsü Emre, ayrıca geçmiş dönemlerde partiden ihraç edilenlere yönelik şunları söyledi:
"Tam rakam olarak 30 civarında geçmişte çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilmiş ama Parti Meclisine, yönetime başvurmuş. Bizim çizgimiz gereği bağışlanma talebi ve dosyaları görüşülmüş, eğer kendi il ve ilçesindeki yöneticiler de bu duruma olumlu bakıyorsa, biz o bağışlanma taleplerini genel itibarıyla kabul ediyoruz. Bir süre sonra bir şans daha veriyoruz yani. Dolayısıyla 30 civarında kişi için bu yönde bir düzenleme oldu."