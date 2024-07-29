CHP'den 'Mavi Vatan' açıklaması: Konuşma cımbızlandı, linç kampanyası başlatıldı

29 Temmuz 2024 16:16 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yücel, İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın TBMM'de Mavi Vatan'la ilgili yaptığı konuşma ve CHP'nin buna ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Yücel, Tan'ın partileri adına yaptığı konuşmanın bir bölümünün cımbızlanarak linç kampanyası başlatıldığını söyledi.

Yücel konuya ilişkin şu ifadeleri de kullandı:

"İstanbul Milletvekilimiz Namık Tan'ın konuşması üzerinden başlatılan dezenformasyonun peşine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de takıldığını, hatta önünden koştuğunu gördük"

"MAVİ VATAN SADECE SEÇİM DÖNEMLERİNDE HATIRLATILIYOR"

CHP'nin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının her zaman savunucusu olduğunun altını çizen Yücel, kendileri için Mavi Vatan'ın, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki meşru çıkarlardan bir adım bile geri atmamak olduğunu ve Mavi Vatan uygulamalarını takip ettiklerini söyledi.

Yücel, hükümetin Mavi Vatan'ı sadece seçim dönemlerinde hatırladığını ve iç politika malzemesi olarak kullandığını öne sürdü.