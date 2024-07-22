CHP'den Özgür Özel-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Tarihi, yeri ve zamanı...

22 Temmuz 2024 20:23 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 20:25

Türk siyasetinde Suriye ile ilişkileri normalleştirme çabaları sonuç vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad'ı Türkiye'ye davet edebileceklerini açıklarken, CHP lideri Özgür Özel ise Esad ile Suriye'de görüşmek istediğini dile getirmişti.

Şam yönetiminden Özgür Özel'in teklifine 'olumlu' yanıt gelirken CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"YERİ VE ZAMANI KESİNLEŞMEDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu konu zaten bizim gündemimizde. Bir süredir bu konuyla ilgili diplomatik yollarla gerekli iletişim, gerekli çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde, süreçte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, Suriye Devlet Başkanı Sayın Esad ile görüşeceğini ifade edebiliriz. Ancak bu görüşmenin tarihi, yeri ve zamanı henüz kesinleşmiş, netleşmiş değil." dedi.

"ÇOK YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞME OLACAK"

İki hafta önce katıldığı bir canlı yayında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile Suriye'nin başkenti Şam'da görüşme yapacaklarını ifade eden Özel, "Esad ile temasımız oldu. Çok yakın bir zamanda heyet ile Şam ziyareti olacak. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden gideceğim. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup bu sorunu çözüp -Avrupa'dan kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim- bu konuda en büyük kampanyayı da yapacağız yeter ki Türkiye'de sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin. Kayseri benzeri olayların yaşanmasının endişesiyle de bu meselenin çözülmesi lazım" demişti.