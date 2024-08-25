CHP'li başkandan çiftçi tiyatrosu: Protestocu diye tanıtılan kadın eşi çıktı

25 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 14:57

CHP lideri Özgür Özel, fıstık mitingi için Gaziantep’e gitmişti. Burada Özel, bir grup çiftçi tarafından durduruldu. Çiftçiler Özgür Özel'e sorunlarını anlatmaya başladı.

Çiftçilerin sorunlarını dile getirdiği bu anları, CHP’li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftçilerin arasında bir isim dikkatlerde kaçmadı.

ÇİFTÇİ DEDİ, EŞİ ÇIKTI

CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın paylaşımından kısa süre sonra Özgür Özel'e sorunlarını anlatan ve çiftçi olarak tanıtılan kadınlardan birinin, CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.