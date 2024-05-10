CHP'li başkanlar Özgür Özel'i dinlemedi: 'Geri çekin' talimatını hiçe saydılar
Bazı CHP'li belediyelerde yapılan akraba atamaları büyük tepki çekmişti... CHP lideri Özgür Özel de tepkilere neden olan atamaların 'geri çekilmesi' talimatı verdi. Ancak bazı CHP'li başkanların atamaları geri almadığı belirlendi.
Yerel seçimden 14 büyükşehir, 21 il, 314 ilçe, 60 belde belediyesi kazanarak birinci parti olarak ayrılan CHP'de 'akraba atamaları' parti gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Haber7'nin aktardığına göre; CHP'nin kazandığı bazı belediyelerde yapılan akraba atamaları tepkilere neden CHP lideri Özgür Özel'in duruma atamaların 'geri çekilmesi' talimatı verdi. Ancak Özel'in bu talimatını bazı belediye başkanlarının dinlediği öğrenildi
ÖZEL: DURUMA EL KONULDU
Özgür Özel, dün Afyon'da konuya ilişkin yaptığı açıklamada; duruma el koyduğunu söyledi. "CHP’li belediyeler bizlerin çocuklarının torunlarının hemen işe girmeli diye bakacağımız yerler değildir" CHP lideri, "Biz bu belediyeleri eşe dosta iş sağlamak ya da rant aktarmak için değil. Biz belediyeleri çocukların geleceklerini kurtarmak için kazandık" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'E ADETA REST ÇEKTİLER
Özel'in bu çıkışı sonrası bazı belediyelerde atamalar geri alınırken bazı belediye başkanları ise CHP liderinin bu talimata 'rest' çekercesine geri adım atmadı.
Atamaları devam eden isimler ise şu şekilde;
- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreter yardımcısı Metin Bükülmez'in eşi Sıla Senem Bükülmez Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ESKİ) İnsan Kaynakları Müdürü olarak göreve devam ediyor.
- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreter yardımcısı Metin Bükülmez'in kardeşi Aytekin Bükülmez ESKİ'de satın alma müdürü olarak göreve devam ediyor.
- Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun belediye başkan yardımcıları olarak atadığı kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı göreve devam ediyor.
- Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın atadığı CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt göreve devam ediyor.
- Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve devam ediyor.
- Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak görevine devam ediyor.
- Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın emlak şirketinde ortaklık yaptığı avukat Merve Fidem Barut, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine devam ediyor.