CHP'li başkanlar Özgür Özel'i dinlemedi: 'Geri çekin' talimatını hiçe saydılar

10 May 2024 13:26 - Güncelleme : 10 May 2024 13:27

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosya... 'Bunu ilk kez açıklıyorum'

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosya... 'Bunu ilk kez açıklıyorum'

Yerel seçimden 14 büyükşehir, 21 il, 314 ilçe, 60 belde belediyesi kazanarak birinci parti olarak ayrılan CHP'de 'akraba atamaları' parti gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Haber7'nin aktardığına göre; CHP'nin kazandığı bazı belediyelerde yapılan akraba atamaları tepkilere neden CHP lideri Özgür Özel'in duruma atamaların 'geri çekilmesi' talimatı verdi. Ancak Özel'in bu talimatını bazı belediye başkanlarının dinlediği öğrenildi

ÖZEL: DURUMA EL KONULDU

Özgür Özel, dün Afyon'da konuya ilişkin yaptığı açıklamada; duruma el koyduğunu söyledi. "CHP’li belediyeler bizlerin çocuklarının torunlarının hemen işe girmeli diye bakacağımız yerler değildir" CHP lideri, "Biz bu belediyeleri eşe dosta iş sağlamak ya da rant aktarmak için değil. Biz belediyeleri çocukların geleceklerini kurtarmak için kazandık" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E ADETA REST ÇEKTİLER

Özel'in bu çıkışı sonrası bazı belediyelerde atamalar geri alınırken bazı belediye başkanları ise CHP liderinin bu talimata 'rest' çekercesine geri adım atmadı.

Atamaları devam eden isimler ise şu şekilde;