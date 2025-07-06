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 | Yusuf Özgür Bülbül

CHP’li belediyelerde yolsuzluk operasyonu sürecek mi? Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken açıklama!

TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, önemli açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, CHP’li belediyelere operasyonların süreceğini söyledi...

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 00:52
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 00:58

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, ’li belediyelerde süren operasyonlarını değerlendirdi. Yarkadaş, mevcut operasyonların bir süre daha devam edeceği öngörüsünde bulundu. Siyasette caydırıcı gücün sokağa çağırmak olmadığını vurgulayan Yarkadaş, asıl etkinin barışçıl gösterilerle sağlanabileceğini ifade etti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1941598324223570422

KILIÇDAROĞLU UYARDI

“Bu operasyonlar bir süre daha sürecek” diyen Yarkadaş, “Caydırıcı güç sokağa çağırmak değil barışçıl gösterilerdir” diye konuştu. Yarkadaş ayrıca, “ geçmişte İstanbul’un çok önemli bir belediye başkanını ‘Aziz İhsan Aktaş’ı CHP’li belediyelere sokmayın’ diye uyardı” ifadelerini kullandı.

CHP’li belediyelerde yolsuzluk operasyonu sürecek mi? Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken açıklama!

CHP'nin iç meselelerine de değinen Yarkadaş, partinin yekvücut bir duruş sergilemesi gerektiğini ancak parti içindeki bir kesimin bu konulara ilgisiz kaldığını belirtti. Yarkadaş, CHP'nin siyaset yapma biçiminin "trollerin anlayışına" teslim olmuş gibi göründüğünü dile getirdi. Yarkadaş, “CHP yekvücut durmalı ama partinin yarısı bu konulara ilgisiz. CHP trollerin siyaset anlayışına kendini teslim etmiş gözüküyor” dedi.

CHP’li belediyelerde yolsuzluk operasyonu sürecek mi? Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken açıklama!

AVUKAT AKAR: BELEDİYELER KANUNU REVİZE EDİLMELİ

Programa katılan avukat Ertuğrul Akar ise belediyelerle ilgili yasal düzenlemelere dikkat çekti. Akar, Kanunu'nun tamamen revize edilmesi gerektiğini savundu. Belediyelerin merkezi yönetimle daha yakın bir ilişki içinde olması gerektiğini belirten Akar, siyasetten para konusunun tamamen çıkarılmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Akar, “Belediyeler kanunu komple revize edilmeli. Belediyeler merkeze daha yakın tutulmalı. Siyasetten para konusu kalkmak zorunda” şeklinde konuştu.

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#Barış Yarkadaş
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