CHP'li belediyelerden Özgür Özel'e 'SGK borçları' için baskı iddiası! Partiden açıklama geldi

22 Ağustos 2024 17:38 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:39

AK Parti ile CHP arasında siyasette normalleşme adımları sürerken yeni bir tartışma başladı. “SGK Borçları” tartışması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmış gözler CHP lideri Özgür Özel’e çevrilmişti. CHP belediyelerinin katıldığı “Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi” toplantısında Özgür Özel'e Erdoğan ile görüşmesi konusunda baskı yapıldığı iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana’daki yeni havalimanı açılışında bu borcu hatırlatarak, “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunların tahsilini artık kaynağında yapacaktır” demişti.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'SGK BASKISI' İDDİASI

Son olarak, belediye başkanlarının, belediyelerin SGK borçlarının yapılandırılması için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi konusunda baskıda bulundukları iddia edilmişti.

CHP'Lİ MURAT EMİR İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği kapalı toplantıda böyle bir talep, öneri olup olmadığını bilmediğini söyledi. Emir, "Borçların bu şekilde bir cezalandırma gayesi için değil, bir alacak tahsilatı için yapılandırılması ve tahsil edilmesi gerekmektedir. Şu an için Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanıyla görüşmek üzere bir planı, girişimi, çabası söz konusu değildir” dedi.