CHP'li belediyeye haciz şoku! Tarsus Belediyesi'nin makam odasındaki eşyalar götürüldü

11 Eylül 2024 21:05 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 21:10

İşçilerin kıdem tazminatını ödemediği iddiasıyla Mersin'de Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Boltaç, uzlaşma talebinin kabul edilmediğini belirtti.

Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın makam odasında bulunan eşyaların, belediyenin işçilere olan 10 milyon 800 bin TL tutarındaki kıdem tazminatı borcunun ödenmemesi nedeniyle haczedildiğini duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Tarsus İcra Müdürlüğü görevlilerinin avukat eşliğinde makam odasındaki malzemelere el koyduğu belirtildi.

Başkan Ali Boltaç, borca yönelik uzlaşma teklifinin kabul edilmediği vurgulanırken, "Tarsus Belediyesinin dosyalardaki ana borcu 5 milyon 476 bin 400 liradır ancak ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bine çıkarılmıştır. Belediyenin kıdem tazminatını alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebi kabul edilmemiştir ve icra işlemlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

PLASTİK SANDALYE İLE KALMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda ise CHP'li Döşemealtı Belediye'sine haciz gelmişti. CHP Döşemealtı Belediyesi borçlu olduğu bir firma tarafından haciz işlemine tabi tutulmuş ve CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki mobilyalar götürülmüştü. Dal'ın odasına plastik sandalyeler ve masa getirilmişti.