CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltında! Yalan ve iftira suçlaması

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİREN PAYLAŞIMLAR

Öte yandan Savcılığı harekete geçiren paylaşımlar da belli oldu. Suç duyurusunda 'Beykoz Belediyesi Gerçekleri' isimli X sosyal medya hesabında, 31.07.2025 tarihinde belediye meclis üyesi Özgür Özçelik'in, Beykoz Belediye Başkanlığının imkanlarıyla ailesinin asfalt kırım döküm işlerini çözdüğünün kamuoyuna yolsuzluk olarak paylaşılması üzerine yapılan araştırmada, ticari bir faaliyetin faturalı olarak yürütüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLARI KORKMAZ ÇEKMİŞ

Söz konusu sosyal medya hesabında belediye meclis üyesi Özgür Özçelik isminin, bir benzin istasyonu yakınında asfalt döküm işine ilişkin ağır vasıta fotoğraflarıyla gerçeğe aykırı olarak paylaşıldığının anlaşıldığı ifade edilerek "X hesabındaki fotoğrafların CHP'li Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz tarafından çekildiği; fotoğraf çekiminin benzin istasyonunun kamera kayıtlarına yansıdığı ve Özgür Özçelik tarafından Burak Korkmaz hakkında yapılan şikayette Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz edildiği; CHP'li Belediye Meclis Üyesi Özgür Özçelik tarafından yapılan başvuru üzerine Burak Korkmaz'ın, Beykoz Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı; Beykoz Belediye Başkan Vekili CHP'li Özlem Vural Gürzel'in de, söz konusu sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikayetçi olduğu; İfadesinde, gerçeğe aykırı paylaşım yapılmasına sebebiyet veren CHP'li Burak Korkmaz'dan ve arkasında belli çıkarlar doğrultusunda birlikte hareket ettiğini düşündüğü kişilerden şikayetçi olduğunu dile getirdiği öğrenildi" denildi.

"HESABI CHP'LİLER YÖNETİYOR" İDDİASI

Daha önce de CHP'li Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in, bahsi geçen sosyal medya hesabına ilişkin hakaret suçundan başvuru yaptığı, soruşturmanın ayrıca devam ettiği; X hesabının yine CHP'liler tarafından yönetildiğinin iddia edildiği gelen bilgiler arasında.