CHP'li Esenyurt belediyesinde İstiklal Marşı krizi! Başkan Özer'in sözlerine tepki yağdı

02 Eylül 2024 23:08 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 23:11

Adaylığı tartışma konusu olan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, başkanlığında da kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Esenyurt Belediye Meclisi'nde saygı duruşunun gerçekleşmemesi ve İstiklal Marşı'nın okunması AK Parti'li isimler tarafından tepkiyle karşılandı. Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, "Şimdi mi yapalım onu, ben çıktıktan sonra mı?" sözleri ise sert dille eleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Özer, daha sonra kişisel görüşmeleri olduğu için toplantıdan ayrılacağını söyledi. Meclisten ayrılacağı sırada Özer'e görevli tarafından saygı duruşunda bulunulmadığı ve İstiklal Marşı'nın okunmadığı belirtildi.

"ŞİMDİ Mİ YAPALIM YOKSA BEN ÇIKTIKTAN SONRA MI?"

Özer, görevliye "Şimdi mi yapalım onu, ben çıktıktan sonra mı?" diye sordu.

Ardından Özer, "Birazdan daha önceden planlanmış bazı görüşmeler için aranızdan ayrılacağım. Dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı yapıp öyle ayrılmam gerekiyormuş. Hepinizi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum." dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Meclise ara verildi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ: CUMHURİYET TARİHİNİNDEN BÖYLE UYGULAMA YOK

Gündem dışı söz alan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, Ahmet Özer'e tepki gösterdi. Kendileri konuşma yaptıktan sonra Özer'in ayrılmasını beklediklerini ifade eden Çoban, ''Ne yazık ki büyük bir skandala imza attı. Ben bilerek olduğuna inanıyorum. İki ay aranın ardından belediye meclisi açıldığında saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra gündemlere geçilir. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez böyle bir uygulamayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ankara'da sürekli halktan, Cumhuriyet'ten, demokrasiden bahseden Esenyurt Belediye Başkanı, ne yazık ki sanki Cumhuriyet'le bir sorunu varmış gibi 40 dakika konuştuktan sonra 'Buradan ayrılacağım.' dedi." diyerek tepki gösterdi.

'ÖZER'İ HUZURLARINIZDA KINIYORUM'

"Yetkili arkadaş uyardıktan, 'Saygı duruşunda bulunmadık ve İstiklal Marşı'nı okumadık.' dedikten sonra 'Ben gideyim mi yoksa şimdi mi okuyayım?' diye söyledi. Arkadaşlar uyardıktan sonra İstiklal Marşı'nı okumadan buradan ayrıldı." diyen Çoban eleştirisini şu şekilde tamamladı:

"İşte sizin CHP dediğiniz duruş bu şekilde. İsterdim ki iki ay sürenin ardından Belediye Başkanı, grup başkanvekillerinin konuşmasını dinledikten sonra buradan ayrılsın. Zaten konuşmalar bittikten sonra komisyonlara havale edip ayrılacaktık. Ancak Sayın Belediye Başkanı ne yazık ki eleştirilere tahammülü olmadığı için geldi, burada açılışını yaptı, açılışı da teamüllere uygun şekilde yapmadan Meclisi hiçe sayarak buradan ayrıldı. Huzurlarınızda kendisini kınıyorum.''