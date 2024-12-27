CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde rayiç bedel oyunu: 1,3 milyar TL'lik vurgun iddiası

27 Aralık 2024 17:01 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:48

Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasından sonra kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'nde geçmişe dönük incelemelerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Söz konusu incelemelerde belediyede çok büyük bir vurgun yapıldığı iddia edildi.

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt​ Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in dönemindeki faaliyetlere yönelik incelemelerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Haber 7'nin haberine göre, belediyede organize bir yapılanma olduğu ve kamunun yüklü miktarda zarara uğratıldığı öğrenildi.

ESENYURT BELEDİYESİ'NDE RAYİÇ BEDEL OYUNU

Akılalmaz vurgunda belediyenin satışları esnasında rayiç bedelleri ile oynandığı, rayiç bedellerin önce düşük gösterilip satış sonrasında ise yükseltilerek devlete büyük bir vergi kaybı yaşatıldığı belirtildi.

2019-2024 yılları arasında ve son 6 ayda yapılan işlemlerde toplam 1 milyar 300 milyon liralık vurgun yapıldığı, son 5 yılda kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği kaydedildi.

BAŞKANIN BİLGİSİ VARDI

Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyımın ilk incelemeleri neticesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve yönetiminin de yaşanan vurgundan haberdar olduğu, ancak işlem yapmadığı öne sürüldü.

Öte yandan haberde Ahmet Özer'in bu yapılanmada yer alan ve kendi isteğiyle işten ayrılmak isteyen personellere tazminatlarını vermek istediğine de yer verildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Kayyım yönetiminin vurgunu tespit etmesinin ardından olay yargıya intikal etti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Dosyada belediye çalışanlarından üst yönetime kadar birçok ismin yer aldığı öğrenildi.