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 | Banu İriç

CHP’li eski başkana ev hapsi: Devrek’te belediye soruşturması büyüyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde belediye dönemine ilişkin usulsüzlük iddiaları yargıya taşındı, CHP’li eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev hapsi kararı verildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 23:41
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 23:44

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yürütülen usulsüzlük soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçmiş döneme ait belediye faaliyetleriyle ilgili başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanırken, CHP’li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında “konutu terk etmeme” kararı verildi.

CHP’li eski başkana ev hapsi: Devrek’te belediye soruşturması büyüyor

ESKİ CHP'Lİ BAŞKANA EV HAPSİ

Geçtiğimiz cuma günü Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin düzenlediği operasyonla birlikte, eski belediye başkanı Çetin Bozkurt’un yanı sıra, dönemin çeşitli görevlerdeki belediye çalışanları da gözaltına alınmıştı. Aralarında özel kalem müdürü, muhasebe müdürü, satın alma ve insan kaynakları personelinin de yer aldığı şüpheliler, usulsüzlük iddiaları çerçevesinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

CHP’li eski başkana ev hapsi: Devrek’te belediye soruşturması büyüyor

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Raif K. ve Umut K. savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay U. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Başkan Bozkurt hakkında ise kamuoyunda “ev hapsi” olarak bilinen adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve partililer de adliye önünde hazır bulunarak süreci yakından takip etti. Soruşturmanın kapsamı genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

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