CHP'li eski milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti 

13 May 2024 18:01 - Güncelleme : 13 May 2024 18:02

CHP lideri Özgür Özel'den 'emekli maaşı' teklifi: Erdoğan'a da Bahçeli'ye de söyledim

CHP lideri Özgür Özel'den 'emekli maaşı' teklifi: Erdoğan'a da Bahçeli'ye de söyledim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. dönem Kastamonu milletvekili Mehmet Yıldırım, kansere yenik düştü. 75 yaşında eski vekil hayatını kaybetti.

'SARIMSAKÇI VEKİL' OLARAK TANINIYORDU

Milletvekilliği görevi boyunca Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu’nun yöresel ürünlerini Türkiye gündeminde tutarak çiftçiye destek amacıyla meclise getiren olan Mehmet Yıldırım, "Sarımsakçı Milletvekili" olarak tanınıyordu.

Yıldırım'ın 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiği biliniyordu.