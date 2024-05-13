CHP'li eski milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 18:01 - Güncelleme : 13 May 2024 18:02
CHP 22. dönem milletvekili Mehmet Yıldırım, uzun zamandır sürdürdüğü kanser tedavisine yenik düşerek 75 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. dönem Kastamonu milletvekili Mehmet Yıldırım, kansere yenik düştü. 75 yaşında eski vekil hayatını kaybetti.
'SARIMSAKÇI VEKİL' OLARAK TANINIYORDU
Milletvekilliği görevi boyunca Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu’nun yöresel ürünlerini Türkiye gündeminde tutarak çiftçiye destek amacıyla meclise getiren olan Mehmet Yıldırım, "Sarımsakçı Milletvekili" olarak tanınıyordu.
Yıldırım'ın 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiği biliniyordu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı