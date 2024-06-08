CHP'li Faik Öztrak'ın yeni görevi belli oldu! Özgür Özel'den tebrik geldi

08 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:29

Birleşik Krallık'taki erken seçim kararı nedeniyle boşalan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) Başkan Yardımcılığı görevine Türkiye'den bir isim getirildi. NATO-PA Bürosu, bu görevi CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın yürütmesini kararlaştırdı. Öztraik sonbahar toplantılarına kadar görevde kalacak.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni görevi dolayısıyla Faik Öztrak'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel şu mesajı verdi:

"NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Tekirdağ Milletvekilimiz Faik Öztrak'ı tebrik ediyorum.​​​​​​​ Öztrak'ın NATO Parlamenterler Asamblesi'nde bugüne kadar başarıyla yürüttüğü çalışmalarını yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

Faik Öztrak geçen ekim ayında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen NATO-PA 69. Yıllık Toplantılarında sosyalist grubun adayı olarak girdiği seçimde Asamble’nin 5 ana komitesinden biri olan Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevine oy birliğiyle seçilmişti.