CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 'Allah utandırmasın' diyerek bar açtı

Aydın Kuşadası'ndaki yeni AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer bar açtı. mekanın açılışına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Germencik Belediye başkanı Burak Zencirci de katıldı.

Açılışa Kuşadası Belediye Başkanı'nın sözleri damga vurdu. başkan Ömer Günel "Belli ki müdavimi olacağız, belli ki kandaki alkol seviyesi artacak. Allah utandırmasın." dedi.

TEPKİLER YAĞMAYA BAŞLADI

Başkanın açılıştaki skandal sözleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kamer Genç'in mezarı başındaki rakılı anmasını tekrar hatırlatırken Ömer Günel'e tepki yağmaya başladı.

Pek çok kişi "Bu kafayla zor iktidara gelirsiniz" şeklinde yorum yaparken "Kandaki alkol seviyesi artacaksa Allah nasıl utandırmasın" şeklinde soru soranlar da oldu.

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ ÖMER GÜNEL KENDİSİNİ SAVUNDU

Bar açılışındaki sözlerine tepkilerin yağdığı Ömer Günel, sözlerini savunan bir açıklama yaptı. Günel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tepkileri "algı oyunu olarak değerlendirdi.

"SİYASİ YIPRATMA ÇABASI"

Günel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün bir işyerinin açılışında yaptığım iyi dilekler içeren bir konuşma, maalesef amacı dışına çıkarılmış ve bilinen çevrelerce çarpıtılmıştır. Kuşadası’nda onlarca spor tesisi açan ve kendini sporla tanımlayan biri olarak, alkolü özendirme çabası içinde olduğum iddialarının amacı siyasi yıpratma çabasıdır. Herkesin yaşam tarzına saygı duyan biri olarak, bu tür algı oyunlarına itibar edilmemesini diliyorum."

https://x.com/omergunel/status/2020412210036510949