CHP'li Mahmut Tanal'dan tepki çeken hareket! Şanlıurfa İl Müftüsü'nün yolunu kesti

02 Temmuz 2024 16:34 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:42

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yolunu kesti. Müftünün araçtan inmesi ve Kur'an kurslarına ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etmesi üzerine Tanal, "Cami saati değil, sen burada ne arıyorsun? Daha caminin yolunu bilmiyorsun" dedi.

MÜFTÜYÜ TEMİZLİKTEN SORUMLU TUTTU

Tanal'ın kullandığı bu sözler karşısından şaşkınlığını gizleyemeyen Tolan, "Burada 2.200 cami var. Yeni bir cami açıldı oraya gidiyorum nasıl bilebilirim" ifadeleriyle cevap verdi.

CHP'li vekil "Bu şehrin hali nedir peki? Temizlik imandandır diyorsunuz” diyerek şehrin temizliğinden sorumlu tuttuğu Tolan'ı hedef almaya devam etti.

CHP'Lİ VEKİLİN DAVRANIŞI TEPKİ ÇEKTİ

CHP'li vekilin bu sözlerine karşı Tolan, sakinliğini koruyarak arabasına binip yoluna devam etti. Öte yandan Mahmut Tanal'ın bu davranışı sosyal medyada tepki çekti.