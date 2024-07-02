CHP'li Mahmut Tanal'dan tepki çeken hareket! Şanlıurfa İl Müftüsü'nün yolunu kesti
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yolunu kesti. Şehrin temizliğinden müftüyü sorumlu tutan Tanal'ın o sözleri tepki çekti.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yolunu kesti. Müftünün araçtan inmesi ve Kur'an kurslarına ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etmesi üzerine Tanal, "Cami saati değil, sen burada ne arıyorsun? Daha caminin yolunu bilmiyorsun" dedi.
MÜFTÜYÜ TEMİZLİKTEN SORUMLU TUTTU
Tanal'ın kullandığı bu sözler karşısından şaşkınlığını gizleyemeyen Tolan, "Burada 2.200 cami var. Yeni bir cami açıldı oraya gidiyorum nasıl bilebilirim" ifadeleriyle cevap verdi.
CHP'li vekil "Bu şehrin hali nedir peki? Temizlik imandandır diyorsunuz” diyerek şehrin temizliğinden sorumlu tuttuğu Tolan'ı hedef almaya devam etti.
CHP'Lİ VEKİLİN DAVRANIŞI TEPKİ ÇEKTİ
CHP'li vekilin bu sözlerine karşı Tolan, sakinliğini koruyarak arabasına binip yoluna devam etti. Öte yandan Mahmut Tanal'ın bu davranışı sosyal medyada tepki çekti.