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CHP'li meclis üyesi, Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:05
CHP&#039;li meclis üyesi, Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma açılmasının ardından, bu kez de benzer paylaşımda bulunan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Ü. gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa​ Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Ü., İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.

AKIN GÜRLEK PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı soruşturmanın ardından sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, İmamoğlu ile aynı şekilde paylaşım yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Ü, Manisa'da gözaltına alındı. Mertcan Ü'nün, soruşturmayı yürüten savcılıkça Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınacak.

CHP'li meclis üyesi, Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı - 1. Resim

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma açılmış, daha sonra sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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