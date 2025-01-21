CHP'li meclis üyesi, Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

21 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma açılmasının ardından, bu kez de benzer paylaşımda bulunan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Ü. gözaltına alındı.