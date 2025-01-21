CHP'li meclis üyesi, Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma açılmasının ardından, bu kez de benzer paylaşımda bulunan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Ü. gözaltına alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Ü., İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.
AKIN GÜRLEK PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı soruşturmanın ardından sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında, İmamoğlu ile aynı şekilde paylaşım yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Ü, Manisa'da gözaltına alındı. Mertcan Ü'nün, soruşturmayı yürüten savcılıkça Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınacak.
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma açılmış, daha sonra sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.