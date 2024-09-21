CHP’li Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken Jose Mourinho paylaşımı: Tulum peyniri yesen de fayda etmez!

21 Eylül 2024 22:50 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 22:55

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi yenmesinin ardından yaptığı paylaşımda, Mourinho’ya tulum peynirli gönderme yaptı. Sarıgül, “Jose Mourinho artık tulum peyniri yesen de fayda etmez” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Mustafa Sarıgül​, Kadıköy’de Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-1 yenmesinin ardından X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“YEMEZSEN BAŞARILI OLAMAZSIN”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, daha önce yaptığı bir paylaşımda Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya başarının sırrını vermişti. Açıklamalarıyla çok konuşulan Sarıgül sosyal medya hesabından paylaştığı videoda başarının tulum peynirinde saklı olduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Sevgili Mourinho, Türkiye'ye hoş geldin. Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzincan'da bir çay içeceksin, aynı zamanda da tulum peynirinden yemezsen vallahi başarılı olamazsın.”

SARIGÜL: ARTIK YESEN DE FAYDA ETMEZ!

Sarıgül X hesabından yaptığı paylaşımda, “Jose Mourinho artık tulum peyniri yesen de fayda etmez” ifadelerine yer verdi.