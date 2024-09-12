CHP'li Mustafa Sarıgül'den hükümete çağrı: Öğretmenlere bir maaş ikramiye verilsin

12 Eylül 2024 17:41 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:42

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, öğrenci ve öğretmenlerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti. Eğitime ayrılan payın artırılması gerektiğini belirten Sarıgül, hükümete çağrı yapıp, "Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz su, süt ve yemek verelim Öğretmenlere bir maaş ikramiye yatıralım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mustafa Sarıgül'den hem öğrencileri hem de öğretmenleri sevindirecek bir çıkış geldi. Bütçeden eğitime ayrılan payın artırılması için hükümete çağrı yapan Sarıgül, ücretsiz yemek ve maaş ikramiyesi önerisinde bulundu.

"BÜTÇEDEN EĞİTİME AYRILAN PAY ARTIRILMALI"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Mustafa Sarıgül, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin en önemli meselesinin eğitim olduğunu belirtip "Cehaleti yenemezsek Narin yavrularımızı koruyamayız" diyen Sarıgül, mevcut hükümet ve gelecek hükümetlerin bütçeden eğitime ayrılan payı artırması çağrısında bulundu.

'ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK DAĞITILSIN' ÖNERİSİ

Her 3 öğrenciden birinin okula kahvaltı etmeden gittiğini, büyük bir bölümünün de beslenme çantasının boş olduğunu savunan CHP'li Sarıgül "Devlet okullarındaki öğrenciler için ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği verilmesi şart" dedi.

ÖĞRETMENLERİ HEYECANLANDIRAN MAAŞ VE İKRAMİYE ÇAĞRISI

Öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında maaş aldığına dikkat çeken Mustafa Sarıgül, "Dünyanın en iyi müfredatını yapsanız da öğretmeniniz mutsuzsa, sıkıntı içindeyse nasıl başarılı olacaksınız? Öğretmenlik mesleğini bu kadar göz ardı etmeyelim. Öğretmenlerimizin yüzünü güldürelim, maaşlarını yoksulluk sınırının üzerine çıkaralım" şeklinde konuştu.

Kadrolu ve ücretli demeden bütün öğretmenlere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Gerçek öğretmen ihtiyacı kadar atama yapalım. Taşımalı eğitim uygulamasına da son verilmeli ve köy okulları bir öğrenci de olsa mutlaka tekrar açılmalıdır. Nitelikli ve iyi bir eğitim vermeden, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamadan hiçbir yere varamayız. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlerimize bir maaş ikramiye verelim" dedi.