CHP'li Namık Tan'ın "tasma" rahatsızlığı! Bakan Fidan'ın İsrail'e göndermesine o cevap verdi

07 Ağustos 2024 13:17 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 13:56

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında eşi benzeri görülmemiş bir soykırım harekatı sürdüren İsrail, son günlerde zulme karşı en büyük tepkiyi gösteren Türkiye'yi hedefine almaya başladı.

TEL AVİV'DEN ÖNCE O CEVAP VERDİ

En üst düzeyde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail makamları ilginç bir şekilde yine Türkiye içinden destek görmeye başladı. Bu desteğin son örneğine ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan imza attı.

CHP'li Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ,Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile düzenlenen ortak basın toplantısında sarf ettiği sözleri İsrail lehine yorumladı.

Bakan Fidan'ın İsrail'e yönelik, "Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir" sözlerini sosyal medya hesabından yorumlayan Tan, Bakan Fidan'ı hezeyana kapılmakla itham ederken, soykırım karşıtlarını da "yanaşma kalabalık" olarak nitelendirdi!

İSRAİL'İ KORUYARAK DİPLOMASİ TARİFİ YAPTI

Bakan Fidan'ın sözlerdi için, "Duyanda 'bilgelik' ve 'uzmanlık' izlenimi uyandıran 'büyük' ve iddialı sözcüklerle konuşmayı seviyor" ifadelerini kullanan CHP'li Tan, garip yorumunu şöyle sürdürdü: "Diplomasi az konuşup, çok işi sessizce yapmaktır. Hezeyana kapılmamaktır. Kitleleri coşturmanın baştan çıkarıcılığına ket vurabilmektir. Yanaşma kalabalıkların yapay övgülerine kapılmamaktır" diyerek Filistin'deki zulme karşı çıkanlara da 'yanaşma kalabalık'."

İSRAİL'İN EGEMENLİĞİNE 'SAYGI' İSTEDİ

Dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'de çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 40 bin Filistinliyi katleden İsrail'in sözde egemenliğine saygılı olunması gerektiğini belirten Tan, bir de diplomasi tarifi yaptı.

Tan açıklamasında "Diplomasi, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu BM ilkelerine dayalı, kural temelli, ulusların egemen eşitliğine saygılı, kuvvet kullanma tehdidinden ve içişlerine müdahaleden dikkatle kaçınma bilgisi, olgunluğu ve sanatını birarada toplayabilmek ve uygulayabilmektir" dedi.

Tan'ın bu sözlerine tepki gecikmedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı CHP'li vekili, İsrailli bir siyaseçi gibi davranmakla suçladı.