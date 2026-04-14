CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul istifa etti: AK Parti'ye geçmesi bekleniyor

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partisi CHP'den istifa ettiği Antalya İl Başkanlığı tarafından açıklandı. AK Parti'nin 15 Nisan tarihli grup toplantısında 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanının partiye katılımı bekleniyor.
İstifa haberi, CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından sosyal medya yapılan bir açıklama ile kamuoyuna paylaşıldı. Açıklamada, "Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı; İl Başkanımız Nail Kamacı, milletvekillerimiz, il ve ilçe yöneticilerimizle birlikte yarın saat 15.00'te Serik Belediye binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz" denildi.
* Antalya’nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)
* Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)
* Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)
* Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)