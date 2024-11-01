CHP'li Vahap Seçer'den Özgür Özel'e 'normalleşme' uyarısı: Gereksiz fantezi

01 Kasım 2024 23:32 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 23:44

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Esenyurt Belediyesine gelen kayyum ve CHP içi dinamikler hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. CHP lideri Özgür Özel'in 'normalleşme' çizgisi hakkında konuşan Seçer durumu 'gereksiz fantezi' olarak değerlendirdi. Seçer, "CHP’nin yapacağı iş ekonomiye odaklanmaktır" dedi.

CHP​'li Mersin​ Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Esenyurt Belediye Başkanı​ Ahmet Özer’in tutuklanması ve ardından belediyeye kayyım atanmasıyla ilgili olarak gündemi değerlendirdi.

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik’in sorularını cevaplayan Seçer, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması sonrasında Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’ı hedef göstermesine yönelik eleştirilerde bulundu.

SEÇER: CHP'DEN TERÖRİST ÇIKMAZ

Toroslar Belediyesi'ne yönelik algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını belirten Seçer, "MHP yöneticisinin yaptığı açıklama 30 yıl aradan sonra belediyeyi kaybetmiş olmalarının kuyruk acısıdır. CHP’lilerden terörist, vatan haini çıkaramazlar" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür ettiğini hatırlatan Seçer, "Sabahın 05.00'inde Esenyurt Belediye Başkanı yatağından alınıyor, sonra ana muhalefet liderine teşekkür ediliyor. Bu paradoksal durumun üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Biz ana muhalefet partisiyiz ve muhalefet görevimizi yapmamız lazım. Aynı anda hem sevip hem dövüp hem teskin ediyorlar" diye konuştu.

SEÇER'DEN ÖZEL'E ELEŞTİRİ: NORMALLEŞME GEREKSİZ FANTEZİ

Özgür Özel'in 'normalleşme' politikasını 'gereksiz fantezi' olarak değerlendiren ve Özel'e yönelik eleştirilerde bulunan Seçer, "CHP’nin şu anda yapacağı iş belediyelerin başarılı olması için destek sağlamak, Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomiye odaklanmaktır. Gereksiz fanteziler peşinde koşup normalleşme, yumuşama… Bunlar ana muhalefet partisinin gündemi değildir" dedi.

ADAYLIK TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasının çok erken başladığını söyleyen Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yandaş basın bunu manipüle ediyor. Genel Merkez yöneticilerinin ve adı geçen aktörlerin bunu görmesi lazım. Seçmen dağınık bir parti görmek istemiyor. Klikler ve parti içi tartışmalardan uzaklaşmamız lazım. Kurumsal kimliği ön planda ve parti içi disiplinine uyan bir parti olursa bu tartışmaların hiçbiri olmaz. Siyasetçiler, bu kadar kritik konularda bir şey yapmıyorsa da susmasını bilmeli. Genel başkan ile bir belediye başkanının açıklamaları birbiri ile çelişmemeli. Üç başkan da (Mansur Yavaş, Tanju Özcan, Burcu Köksal) benim görevdaşımdır, hepsine saygım var ama kurumsal bir parti nasıl olur, bunları söylemek zorundayım."