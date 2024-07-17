CHP'li ve AK Partili vekiller video yüzünden birbirlerinin üzerine yürüdü
TBMM Komisyonunda başıboş hayvanlara yönelik görüşülen yasa tasarısında görüntü almak isteyen CHP'li vekilin danışmanına AK Partililer tepki gösterdi.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, CHP’li ve AK Partili milletvekilleri “video çekme” tartışması nedeniyle birbirinin üzerine yürüdü.
Sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, AK Partili Komisyon üyesi milletvekillerin bulunduğu yere gelerek video kaydı almaya çalışan bir vekil danışmanına, iktidar partisi vekillerinden tepki geldi.
"GİT BAŞKA YERDE ÇEK" TEPKİSİ
AK Partili bazı milletvekillerin vekil danışmanına, “Bizim olduğumuz yerde çekemezsin git başka yerde çek” demesi üzerine CHP grubundan Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Partili milletvekillerin üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanvekili ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, görüşmelere 5 dakika ara verdi.