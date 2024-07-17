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CHP'li ve AK Partili vekiller video yüzünden birbirlerinin üzerine yürüdü

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 20:22 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 20:29
CHP&#039;li ve AK Partili vekiller video yüzünden birbirlerinin üzerine yürüdü

TBMM Komisyonunda başıboş hayvanlara yönelik görüşülen yasa tasarısında görüntü almak isteyen CHP'li vekilin danışmanına AK Partililer tepki gösterdi.

 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, CHP’li ve AK Partili milletvekilleri “video çekme” tartışması nedeniyle birbirinin üzerine yürüdü.

Sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, AK Partili Komisyon üyesi milletvekillerin bulunduğu yere gelerek video kaydı almaya çalışan bir vekil danışmanına, iktidar partisi vekillerinden tepki geldi.

CHP'li ve AK Partili vekiller video yüzünden birbirlerinin üzerine yürüdü - 1. Resim

"GİT BAŞKA YERDE ÇEK" TEPKİSİ

AK Partili bazı milletvekillerin vekil danışmanına, “Bizim olduğumuz yerde çekemezsin git başka yerde çek” demesi üzerine CHP grubundan Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Partili milletvekillerin üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanvekili ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, görüşmelere 5 dakika ara verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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