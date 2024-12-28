CHP'li vekil Alp tartışma sonrası disipline sevk edildi!
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Aralık 2024 00:49 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 00:50
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bugün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Alp’in, geçen hafta Sarıkamış'ta düzenlenen CHP İlçe Kongresi sırasında İl Başkanı ile yaşadığı tartışma nedeniyle bu karara tabi tutulduğu öğrenildi.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde bir araya gelerek konuyu değerlendirdi. Toplantı sonucunda, Milletvekili Alp hakkında disiplin süreci başlatılması kararı alındı. Edinilen bilgilere göre, ihraç talebi Parti Meclisi üyelerinin oy birliğiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle resmiyet kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı