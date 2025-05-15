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CHP'li vekilin öldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı! Yaşadığını sosyal medyadan duyurdu

Afyon merkezli bir haber sitesi, CHP İzmir Milletvekili Sevdan Erdan Kılıç’ın hayatını kaybettiğinin haberini geçti. CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel’in Kılıç’ın vefatını duyuran ve sahte demecini habere eklenmesi üzerine Kılıç’ın telefonları kilitlendi. Kılıç sosyal medya hesabından açıklama yaparak haber sitesine tepki göstererek ölmediğini duyurdu.

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CHP'li vekilin öldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı! Yaşadığını sosyal medyadan duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 12:31

CHP'yi karıştıran ölüm haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Geçtiğimiz günlerde bir haber sitesi, CHP sözcüsü Deniz Yücel'in, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın hayatını kaybettiğine yönelik bir açıklama yaptığı haberini yayınladı.

Haberin kısa sürede yayılmasının ardından gerçek ortaya çıktı.

CHP'li vekilin öldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı! Yaşadığını sosyal medyadan duyurdu

KENDİ ÖLÜM HABERİNİ YALANLADI

Kendi ölüm haberine ilişkin açıklama yapan CHP'li vekil Kılıç, iddiaları yalanladı.

"KENDİ ÖLÜM HABERİMİ OKUMAK BÜYÜK BİR AYRICALIK"

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım" dedi.

https://x.com/SEVDAERDAN/status/1922643647377420711

KÖTÜ BİR ŞAKA"

Kılıç'ın paylamışına, ölüm haberini duyurduğu iddia edilen Yücel'i de etiketledi.

Yücel ise konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Değerli yol arkadaşım Sevda Erdan Kılıç, Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var."

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Sıkça Sorulan Sorular

Sevda Erdan Kılıç Kimdir ?
1980 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Eskişehir'de tamamladı.1998 yılında Dokuz Eylül Hukuk Fakültesini kazanıp İzmir'e geldi. 2002 yılında mezun olup ve stajını tamamladı. 2003 yılında serbest avukat olarak meslek hayatına başladı. Üniversite öğrencisi olduğu dönemde 1999 seçimleriyle birlikte aktif olarak Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapmaya başladı. Buca gençlik kolları çalışmalarına katılıp ve Buca Gençlik Kolu İlçe Yöneticisi olarak görev yaptı. 2004 yılında yapılan Gençlik Kolu Kongrelerinde İl Gençlik Kolu Başkanı seçildi. 2006 yılında yapılan İl Kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyesi seçildi. Bu görevi yaklaşık 3 buçuk yıl sürdü. Aynı zamanda bu süre içerisinde CHP'yi temsilen İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulunda görev aldı. 2011 yılında Genel Merkez tarafından İl yönetim kurulu üyesi olarak atandı. 2011 genel seçimlerinde Gençlik Kollarından ve Seçim –Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve sonrasında İl Yönetim Kurulunda yapılan seçim ile İl Sekreteri seçildi. 2012 yılında çarşaf listeyle yapılan İl Kongresinde yeniden yönetim kurulu üyesi oldu ve yeniden İl Sekreteri seçilerek görevine devam etti. 2015 Genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak üzere 25.12.2014 tarihinde İl Sekreterliği görevinden istifa etti. 7 Haziran 2015 seçimlerinde yapılan ön seçimde aday olarak İzmir 1. Bölgede 9. sırada yer aldı. İzmir 1. bölge 12. sıra adayı oldu. Ön seçimle listeye girebilen tek kadın aday oldu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde de 11. sıra adayı olarak yer aldı. 5 yılı aşkın süredir İzmir ve çevresinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na karşı açılan tüm davalarda partinin avukatı olarak partiyi temsil etti. Son dönemde gezi olayları , twitter davası ve birçok güncel olayda partiyi temsilen mağdurların gözaltı ve soruşturma süreçlerini takip etti. 2004 yılından bu yana CHP İl ve İlçe Hukuk komisyonlarında yer aldı. 2004'ten bu yana seçim koordinasyon kurulları, seçim komitelerinde yer aldı. Birçok kez il ve ilçe kongre delegesi oldu. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Kamu İhale Hukuku alanlarında ayrıca eğitim alıp, çalışmalarda bulunmaktadır. Gönüllü olarak CMUK ve Adli Yardım avukatlığı da yapmaktadır. 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunda görev aldı. Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Komisyonu ile Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. CHP bünyesinde oluşturulan Deprem Teknik Komisyonu ile Deprem Hukuk Komisyonunda görev üstlendi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP'den 28. Dönem İzmir Milletvekili seçilmiştir.
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