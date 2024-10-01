Meclis'te bir ilk! Özgür Özel talimat vermişti! CHP milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı

01 Ekim 2024 14:38 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:45

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'in bugünkü açılış töreni öncesi CHP milletvekillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşılamaları talimatı yolladı. Özel'in talimatına uyan CHP'li vekiller, yeni yasama yılı açılışı için Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılını bugün açıyor. Tüm milletvekillerinin hazır bulunacağı Meclis Genel Kurulu'ndaki açılış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ da katıldı. Açılış öncesi en çok merak edilen konulardan biri CHP​'li vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın Meclis kürsüsüne konuşma yapmak üzere geldiğinde tavrının ne olacağıydı.

ALKIŞI YASAKLADI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel açılış öncesi vekillerine bir yazı göndererek, Erdoğan kürsüye yürürken ayağa kalkmaları ancak alkış tutmamaları talimatı verdi. Atik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP’nin yeni tutumuna hangi milletvekilleri uyacak 15.00’teki açılışta göreceğiz. CHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşılama kararı tüm milletvekilleriyle paylaşıldı" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL'İN TALİMATINA İTİRAZ" İDDİASI

Öte yandan Fatih Atik, bazı vekillerin Özel'in bu kararına itiraz ettiğini ve bu sebeple açılış oturumuna katılmayabilecekleri duyumunu da paylaştı. Atik konuya ilişkin yorumunda, "Şu bilinmeli, genel başkanın ve parti yönetiminin kararına rağmen siyaset yapmak zordur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm eleştirilere rağmen yeni siyaset tarzını sürdürüyor. Normalleşme süreci devam ediyor. Enteresan bir Meclis açılışı olacak" ifadelerini kullandı.

CHP'LİLER ERDOĞAN'I AYAKTA KARŞILADI

CHP Milletvekilleri, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatına uydu. TBMM​ Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının açılışını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kürsüye davet etti. Bu sırada Meclis'e giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP'li milletvekilleri ayakta karşıladı. Meclis'teki tarihi anlar kayıtlara geçti. Öte yandan DEM Parti'li milletvekillerinin Erdoğan geldiğinde ayağa kalkmaması dikkat çekti.