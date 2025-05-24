CHP’lilerin köprü eylemi sonrası savcılık harekete geçti: İmamoğlu pankartı kaldırıldı

CHP'nin izinsiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ekrem İmamoğlu pankartı asma girişimiyle ilgili adli makamlar harekete geçti. Asılan illegal pankartın güvenlik güçleri tarafından kaldırılmasının ardından savcılık harekete geçti.

CHP milletvekilleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde açılan “Free İmamoğlu” yazılı pankart, yargı sürecini beraberinde getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemle ilgili soruşturma başlattı.

KÖPRÜDE İZİNSİZ EYLEM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Sosyalist Enternasyonal üyeleriyle birlikte düzenlenen boğaz turuna katılırken, aynı saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde eylem gerçekleşti. CHP’li altı milletvekili, tekne turunun köprü altından geçtiği sırada “İmamoğlu’na Özgürlük” yazılı pankart açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Özçağdaş ile birlikte CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir ve Ali Gökçek, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pankart astı.

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri pankartı kaldırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası CHP'li vekillerle ilgili soruşturma başlattı.