CHP'nin acı günü! Eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 18:17 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 18:19
CHP'nin eski Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 72 yaşında hayata gözlerini yuman Ergül, 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürütmüştü.
Sinop’ta 2009-2019 yılları arasında CHP'den Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Baki Ergül, 72 yaşında hayatını kaybetti.
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU!
Ergül, uzun bir süredir kolon kanseri tedavisi görüyordur. Ankara'da tedavi altında olan Ergül, bugün hayata gözlerini yumdu.
Ergül’ün cenazesi defnedilmek üzere Ankara’dan memleketi Sinop’a getirilecek.
Kaynak: tgrthaber.com