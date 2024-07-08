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CHP'nin acı günü! Eski Milletvekili Orhan Yağcı hayatını kaybetti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 14:18 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:22
CHP&#039;nin acı günü! Eski Milletvekili Orhan Yağcı hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16. dönem Milletvekili Orhan Yağcı, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 13 Haziran 1977 ile 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış CHP Milletvekili Orhan Yağcı, 87 yaşında hayatını kaybetti.

CHP'nin acı günü! Eski Milletvekili Orhan Yağcı hayatını kaybetti - 1. Resim

87 yaşında hayatını kaybeden Yağcı'nın cenazesi yarın Bozüyük Kasımpaşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Asri Mezarlığına defnedilecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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