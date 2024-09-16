CHP'nin acı günü! Feci kazada hayatını kaybetti

16 Eylül 2024 11:58 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:13

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir teşkilatı acı bir olayla sarsıldı. Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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İzmir'de 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Dikili Meclis Üyesi seçilen Ata Uysal trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki uysal hayata gözlerini yumdu.

MOTOSİKLETİYLE METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Feci kaza, gece saat 02.00 sıralarında Dikili-Çandarlı Yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan CHP Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal (22), direksiyon hakimiyetini kaybedip motoruyla beraber sürüklendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza sonrası ihbar üzerinde bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yapılan kontrollerde ağır yaralanan Uysal'ı ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç meclis üyesi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SEVENLERİNİ HÜZNE BOĞDU

Ata Uysal'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, 22 yaşındaki genç meclis üyesinin ölümü, ailesi ve partisini hüzne boğdu.

CHP'Lİ BAŞKANLARDAN TAZİYE MESAJI

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Tugay paylaşımında, "Partimizin Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal’ın geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ata kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de yaptığı açıklamada, "Meclis üyemiz Ata Uysal kardeşimizi elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.