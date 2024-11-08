CHP'nin acı günü! Selçuk Ayhan hayatını kaybetti

08 Kasım 2024 07:52 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 07:57

CHP'nin eski İzmir İl Başkanı ve İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan hayatını kaybetti. Üzen haberi CHP sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP'li vekil Selçuk Ayhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Ayhan'ın vefat haberini CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Yücel paylaşımında, İzmir İl Eski Başkanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Selçuk Ayhan'ı kaybettik. Beyefendi kişiliği ve nezaketi ile partimize uzun yıllar hizmet etmiş başkanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerim. Örgütümüzün başı sağolsun..." ifadelerine yer verdi.