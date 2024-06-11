CHP'nin acı günü! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

11 Haziran 2024 13:46 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:57

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Muğla teşkilatında acı bir kayıp yaşandı. Eski Muğla Milletvekili Musa Gökbel yaşamını yitirdi.

1987-1991 yılları arasında Muğla Milletvekili olarak görev yapan Musa Gökbel bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Muğla siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Gökbel, 76 yaşında hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Musa Gökbel'in cenazesi, 12 Haziran Çarşamba günü Bodrum Çarşı Adliye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CHP'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gökbel'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Aras, "Muğla ve Bodrum siyasetinin değerli ismi, CHP 18. Dönem Milletvekilimiz Sayın Musa Gökbel’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm örgütümüze sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.