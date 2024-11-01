CHP'nin acı günü! Yüksel Çengel hayatını kaybetti!

01 Kasım 2024 12:17 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:21

CHP lideri Özgür Özel, eski CHP milletvekili, eski Avcılar Belediye Başkanı ve eski CHP İstanbul il başkanlarından Yüksel Çengel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

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CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP milletvekili, eski Avcılar Belediye Başkanı, eski CHP İstanbul il başkanlarından Yüksel Çengel hayatını kaybettiğini duyurdu. Yüksel Çengel, 3 Kasım Pazar günü Ataköy 5. Kısım Camiinde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

"YOL ARKADAŞLIĞINI VE MÜCADELESİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek,Çengel hakkında "Önceki dönem İstanbul Milletvekilimiz ve Avcılar Belediye Başkanımız, partimizin birçok kademesinde mücadele vermiş değerli ağabeyim, parti büyüğümüz Yüksel Çengel’i kaybettik. Yol arkadaşlığını ve mücadelesini asla unutmayacağız. Kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve partimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEL ÇENGEL’İ KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise, "Partimizin birçok kademesinde görevler üstlenmiş, önceki dönem İstanbul Milletvekilimiz ve Avcılar Belediye Başkanımız, parti büyüğümüz Yüksel Çengel’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.