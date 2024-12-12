Erken seçim olacak mı? CHP'nin çağrısına AK Parti'den cevap geldi

12 Aralık 2024 13:48 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:53

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin erken seçim çağrılarına cevap verdi. Geçtiğimiz seçimde büyükşehir belediye başkanlığına için yarıştığı İzmir'de yeniden aday olup olmayacağına ilişkin de konuştu.

Türkiye​, Suriye'de yaşanan gelişmelere odaklanmışken, iç siyasette gündem erken seçim tartışmaları. Başta CHP​ olmak üzere muhalefetten gelen seçim çağrılarına AK Parti'den net cevap geldi.

"HERKES İŞİNE BAKSIN"

Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TVSEN) bünyesindeki, yereli yayın yapan kanalların ortak yayınına katılan AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şu anda AK Parti'nin erken seçim gibi bir gündeminin bulunmadığını dile getirdi.

CHP'den bu yönde gelen çağrılara eleştirel bir yaklaşım getiren Dağ, "Bizim gündemimizde ekonomi, dış politika ve iç reformlar var. Herkes işine baksın. Kabine üyelerimiz işini yapsın, muhalefet işini yapsın, belediye başkanları işini yapsın” ifadelerini kullandı.

İZMİR'İN TEMEL SORUNLARINI SIRALADI

Hamza Dağ, son yerel seçimde büyükşehir belediye başkanı adayı gösterildiği İzmir'le ilgili de konuştu. İzmir’de çözüm bekleyen birçok sorun olduğunu ifade eden Dağ, temel sorunların başında da trafik ve kentsel dönüşümün geldiğini söyledi.

Bu sorunların çözülmesinin şehrin potansiyelini harekete geçireceğini belirten Dağ, “İzmir, mevcut potansiyelini hayata geçirse, Türkiye’nin her çeyrekteki ekonomik büyümesine yüzde 1 katkı sağlar” dedi.

İZMİR'DE YENİDEN ADAY OLACAK MI? “İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mısınız?” sorusunu da yanıtlayan Dağ, önceliklerinin 2028 seçimleri olduğunu dile getirdi. Partide halen aktif bir görev olduğunu hatırlatan Dağ, "Hedefimiz, öncelikle genel seçimlerde Meclis’te çoğunluğu elde etmek ve Cumhurbaşkanı adayımızı yeniden seçtirmek. Geleceğe dair kararlar nasip kısmet meselesi" yorumunu yaptı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İÇİN "OPERASYON" SÖZLERİ

Diğer yandan Dağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabete ilişkin de dikkat çeken sözler sarf etti. Her iki isminde odaklandığı şeyin şehirleri değil, Cumhurbaşkanı adaylığı yarışı olduğunu dile getiren Dağ, "Birbirlerine operasyon çekerek süreci yürütüyorlar" dedi.

Dağ ayrıca AK Parti’de kibir olup olmadığı sorusunu ise şu cevabı verdi: "Kibir, ateştendir. Bizler toprak gibiyiz, tevazudan yanayız."