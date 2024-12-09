CHP'nin Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye endişesi! 'Memnun değiliz, kaos çıkabilir'

09 Aralık 2024 10:27 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:44

Suriye'de yaşanan son gelişmelerden memnun olmadıklarını belirten CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "Bir rejim yıkıldığında çok ciddi bir istikrarsızlık durumu, kaos ortaya çıkabiliyor. Suriye’deki tüm bileşenlerin temsil edileceği bir geçiş hükümeti olmasını istiyoruz." dedi.

Tüm dünyanın gözü kulağı Suriye​'de yaşanan gelişmelere çevrildi. 27 Kasım'da ilerleyişe başlayan muhalif güçler, dün sabah saatlerinde Şam​'a girdi. Muhaliflerin Şam'ı da kontrol altına almasının ardından Beşar Esad​ ülkeden kaçtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esad ile temas kurulmalı açıklamasından saatler sonra yaşanan gelişmeler sosyal medyada alay konusu oldu. Bunun üstüne CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, yaşananları değerlendirdi.

"ŞU ANKİ DURUM TÜRKİYE​ İÇİN RİSKLER BARINDIRIYOR"

Uzgel, Suriye’de Afganistan tipi bir yapılanmayı tercih etmediklerini, böyle bir durumun Türkiye için riskler taşıdığını öne sürdü.

Rejimlerin yıkılması sonrası istikrarsızlık ve kaos hali ortaya çıkabileceğini de söyleyen Uzgel, “Şu anki durumun Türkiye’ye riskler barındırdığını düşünüyoruz. Öncelikle bu risklerin minilimize edilmesi gerekiyor.

Bir rejim yıkıldığında çok ciddi bir istikrarsızlık durumu, kaos ortaya çıkabiliyor. Şimdiki görüntü bir kaos görüntüsü olmasa bile her an HTŞ içinde de çatışma çıkabilir, HTŞ-PYD-Suriye Milli Ordusu içerisinde de çatışmalar çıkabilir, bir defa bunun önlenmesi gerekiliyor. Hükümetin buna göre önlem alması, sınır güvenliğine dikkat etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TEHLİKEDE BİR SURİYE İSTEMİYORUZ"

CHP'li Uzgel, sözlerinin devamında şunları söyledi: "Bu Irak’ta, Libya’da, Yemen’de gördük dolayısıyla bu tür bir istikrarsızlığın bizi çok sıkıntıya sokar. Suriye’deki her şey bizi doğrudan etkiliyor o yüzden de bunu ortadan kaldıracak politikalar lazım.

Suriye’nin demokratik olmasını istiyoruz, Suriye’deki tüm bileşenlerin temsil edileceği bir geçiş hükümeti olmasını istiyoruz. Yanı başımızda istikrarsız, toprak bütünlüğü tehlikede, buradan ayrı devletler çıksın istemiyoruz. O yüzden de toprak bütünlüğü korunmuş istikrarlı bir Suriye’yi tercih ediyoruz.”