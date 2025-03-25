Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

CHP'nin İmamoğlu buluşması İstanbul Valiliğince yasaklandı iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri yalanlamaya devam ediyor. Son olarak "İstanbul Valiliği, CHP'nin 22 Mart'ta Bayırık Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan ön seçim toplantısını yasakladı" iddialarının asılsız olduğu duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'nin İmamoğlu buluşması İstanbul Valiliğince yasaklandı iddialarına yalanlama
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 14:22

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılana çıklama şöyle: "Bazı medya organlarında yer alan, "İstanbul Valiliği, CHP'nin 22 Mart'ta Bayırık Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan ön seçim toplantısını yasakladı" iddiası asılsızdır.

'BÖYLE BİR KARAR OLMADI'

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Kongre Merkezi'nde program düzenlemesini engelleyen bir karar almadı. İstanbul Valiliği, il genelinde kamu düzenini sağlamak ve her türlü provokatif eylemi önlemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri ​​arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasını yasakladı. Ancak siyasi partilerin kendi kanunlarına göre yapacakları kapalı toplantılar bu yasakların kapsamı dışındadır. Asılsız iddialara inanmayın.

https://x.com/dmmiletisim/status/1904484936934977865

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 'Ekrem İmamoğlu' protestolarına operasyon: Onlarca şüpheli gözaltında
CHP'den kayyum önlemi! Barış Yarkadaş canlı yayında duyurdu: Ekrem İmamoğlu istifa etmeyi düşünüyor
Dünya basınında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması 'son dakika' olarak böyle servis edildi
Ekrem İmamoğlu adliyeye ne zaman sevk edilecek? Süreç devam ediyor
ETİKETLER
#chp
#yasak
#dezenformasyon
#dezinformasyon
#Barışçıl protesto
#karar
#teknolojik gelişme
#toplantı
#istanbul valiliği
#ön seçim
#Gösteri Yürüyüşü
#Basın Açıklaması
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.