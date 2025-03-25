CHP'nin İmamoğlu buluşması İstanbul Valiliğince yasaklandı iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri yalanlamaya devam ediyor. Son olarak "İstanbul Valiliği, CHP'nin 22 Mart'ta Bayırık Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan ön seçim toplantısını yasakladı" iddialarının asılsız olduğu duyuruldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılana çıklama şöyle: "Bazı medya organlarında yer alan, "İstanbul Valiliği, CHP'nin 22 Mart'ta Bayırık Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan ön seçim toplantısını yasakladı" iddiası asılsızdır.

'BÖYLE BİR KARAR OLMADI'

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Kongre Merkezi'nde program düzenlemesini engelleyen bir karar almadı. İstanbul Valiliği, il genelinde kamu düzenini sağlamak ve her türlü provokatif eylemi önlemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri ​​arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasını yasakladı. Ancak siyasi partilerin kendi kanunlarına göre yapacakları kapalı toplantılar bu yasakların kapsamı dışındadır. Asılsız iddialara inanmayın.

https://x.com/dmmiletisim/status/1904484936934977865