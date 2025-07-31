CHP'nin komisyon üyeleri belli oldu! İşte tam liste

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla tarihi bir adım atıldı. Terörsüz Türkiye süreci için yeni bir aşamaya geçilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için komisyon kurulmasına karar verildi. DEM Parti ve MHP, komisyon üyeleri için isimlerini açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise katılıp katılmayacağı belirsizdi. Dün basın açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin komisyona katılım kararı aldığını belirterek, “10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı komisyonda CHP'nin komisyon üyeleri belli oldu.

Komisyonda Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer yer alacak.