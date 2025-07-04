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 | Murat Makas

CHP'nin kurultay davasında 2. görevsizlik kararı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada asliye ceza mahkemesi tekrar "görevsizlik" kararı aldı. Mahkeme dosyayı bölge adliye 5. ceza dairesine gönderdi.

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CHP'nin kurultay davasında 2. görevsizlik kararı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 16:47

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Kurultayı davasında yeniden görevsizlik kararı verdi. Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca sanıklardan Erkan Aydın'ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçildiği için ilgili kanun gereği vekillerin görevde olduğu dönemde yaptıkları iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetki alanında olduğuna hükmetmişti.

YENİDEN "GÖREVSİZLİK" KARARI

Sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını da reddeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı değerlendirmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı incelemiş ve davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmetmişti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi de yeniden "görevsizlik" kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderdi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

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