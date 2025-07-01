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CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! Asliye cezaya gitti, görevsizlik kararı kaldırıldı

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci kurultayı ile ilgili şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112'nci maddesine aykırılık suçundan yargılanmaları talebiyle Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı.

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CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! Asliye cezaya gitti, görevsizlik kararı kaldırıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 14:04

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin bazı şüpheliler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle yargılanmaları amacıyla dava açıldığı bilgisi yer aldı. Görevsizlik kararı veren 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! Asliye cezaya gitti, görevsizlik kararı kaldırıldı


"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. kurultayı ile ilgili şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112. maddesine aykırılık suçundan yargılanmaları talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada, Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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