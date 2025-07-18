Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! Mahkeme resmen başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. olağan kurultay‘nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin açılan davada görevsizlik kararı veren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, AYM’ye başvurdu. Söz konusu başvuruya karşı olumsuz karar verilmesi halindeyse duruşmanın 4 Aralık 2025 tarihinde görülmesine karar verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! Mahkeme resmen başvurdu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 00:50

'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 3 yıla kadar hapis ve talep edildi.

CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! Mahkeme resmen başvurdu

İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle 'görevsizlik' kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etti.

CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! Mahkeme resmen başvurdu

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldı. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz’da yeniden 'görevsizlik' kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 5’inci Ceza Dairesi, CHP’nin kurultayına ilişkin açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi.

CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! Mahkeme resmen başvurdu

Dosyayı tekrar ele alan Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği ‘Görevsizlik’ kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme, söz konusu hükmün Anayasa’nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma gibi hakları düzenleyen 2, 6, 9, 10, 13, 36, 37, 38 ve 141’inci maddelerine aykırılık taşıdığına kanaat getirerek, kararın iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'den kurultay hamlesi! Kongre takvimi belli oldu
CHP'deki 'şaibeli kurultay' soruşturması: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#chp
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#siyasi yasak
#Kurultay Soruşturması
#Görevsizlik Kararı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.