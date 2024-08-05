'CHP'nin logosu değişiyor' iddialarına Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den cevap geldi 

05 Ağustos 2024 17:51 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 17:59

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız" sözleri ortalığı karıştırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'de (CHP) parti logosu değişiyor iddialarına parti içinden cevap geldi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil." diyerek iddiaları yalanladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Yücel, CHP'nin altı oklu simgesinin, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimciliği ifade ettiğini, parti bayraklarının ise kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayrak olduğunu hatırlattı.

"LOGONUN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "devletçilik" okunu anlatırken, çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılıklarını ifade ettiklerini belirten Yücel, şunları söyledi:

"Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisidir. Dün gerçekleştirilen Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak sarf ettiği ifadeler, bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir."