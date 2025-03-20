CHP’nin ön seçim toplantısı iptal mi edildi? Valilikten iddialara açıklama geldi

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, İstanbul Valiliği’nin Haliç Kongre Merkezi’ndeki ön seçim toplantısını iptal ettiğini öne sürdü. Günaydın, kararın hukuka aykırı olduğunu savunurken, İstanbul Valiliği ise yasaklama iddialarını yalanladı. Tartışmalar sürerken, toplantının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, İstanbul Valiliği’nin CHP’nin Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği ön seçim toplantısını iptal ettiğini duyurdu.

Günaydın, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü Nevruz’a izin verdi valilik. Vermelidir, Nevruz önemli bir kutlamadır. Ama Nevruz’a izin veren valiliğin cumartesi günü, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıya yönelik yasaklama kararı aldığını ifade edelim. Bu hukuka da aykırıdır adalete de aykırıdır vicdanına da aykırıdır."

İDDİALAR YALANLANDI

Günaydın'ın açıklamaları kısa sürede yalanlandı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “İstanbul Valiliği, CHP’nin 22 Mart’ta Haliç Kongre Merkezi’nde yapmayı planladığı ön seçim buluşmasını yasakladı” iddiası doğru değildir.

İstanbul Valiliği'nin CHP’nin Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği program ile ilgili herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

İstanbul Valiliği, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştır. Ancak siyasi partilerin kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı salon toplantıları, bu yasaklardan istisna tutulmaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."