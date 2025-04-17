CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası ertelendi

Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkanlığa seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme ara kararını açıkladı.

Buna göre ara kararda mahkeme, “Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan oy kullanan delegelerin isimlerinin, birleştirme tutanaklarının, kurultaya ilişkin soruşturma dosyalarının” istenilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı. Ayrı ayrı mahkemelerde açılan bu davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava dosyasıyla birleştirilmişti.