CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda konuşma polemiği! Mansur Yavaş açtı ağzını yumdu gözünü

07 Eylül 2024 17:19 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:52

CHP'de kurultay haftası.. Ancak parti içindeki anlaşmazlıklar giderek kızışıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 50 dakikalık konuşma yaptığı kurultayda, kendisine 1 saat önce konuşma yapacağı bilgisi verildiği için kürsüye hazırlıksız çıkan Mansur Yavaş, sitem dolu bir konuşma yaptı. Salonda gergin havaya neden olan Yavaş, "Aylardır yapılan fitne ateşine yani 'Ekrem mi Mansur mu' şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorum. Fitne ateşine odun atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'de parti programının görüşüldüğü ATO Congresium'daki "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adı verilen 20. Olağanüstü Kurultay'ı bugün de devam etti. Programın ikinci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Özel ve İmamoğlu'nun konuşmasının ardından kurultayda konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, konuşma yapılacağının kendisine bir saat önceden bildirilmesine tepki gösterdi.

"KONUŞMA YAPACAĞIM 1 SAAT ÖNCE BİLDİRİLDİ"

Yavaş, "Polemik çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkan gibi coşkulu konuşmak isterdim ama bana konuşma yapacağım 1 saat önce bildirildi.

Ayrıca biz 14 büyükşehir belediye başkanıyken sadece iki büyükşehir belediye başkanının konuşturulmasıyla aylardır yakılan fitne ateşine, 'Ekrem mi Mansur mu' diyerek odun atmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖNLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTILAR

Yavaş'ın bu sitemi salonda buz gibi bir hava estirdi.

Konuşmalardan sonra tüm büyükşehir başkanlarının fotoğraf için kürsüye çıktığı anlarda ise İmamoğlu ve Özgür Özel, hemen Yavaş'ın yanına gitti.

"BENİM HABERİM YOKTU"

Müzik ve uğultu arasında İmamoğlu'nun "Aydınlatalım, benim haberim yoktu" dediği duyuldu.