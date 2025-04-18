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 | Bengül Arıca

'CHP'ye kayyum atanacak' demişti! Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı

CHP'ye kayyum atanacak iddiasının ardından "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan daha sonra ise adli kontrolle serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı "Gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecanla suça konu paylaşımı yaptım" ifadelerini kullandı.

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'CHP'ye kayyum atanacak' demişti! Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 15:10

"CHP'ye kayyum atanacağı ve Ankara'daki iki belediyeye operasyon yapılabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınmıştı. Mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kütahyalı'nın ifadesine ulaşıldı.

"ŞEHVET VE HEYECAN İLE SUÇA KONU PAYLAŞIMI YAPTIM"

Kütahyalı ifadesinde, "CHP'ye kayyum atanacağı ve bunun için Ankara'daki güvenlik güçlerinin izinlerinin iptal olduğu" yönündeki paylaşımı için, "Bu şekilde bir paylaşımımdan dolayı istemeden de olsa kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için çok üzgün ve pişmanım. Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım." dedi.

Söz konusu paylaşımı yaparken bir kamu görevlisi veya kamu güvenliğinde görevli herhangi bir kişiden bilgi almadığını dile getiren Kütahyalı, paylaşımı tamamen kendi gözlemi ve CHP içerisinde yer alan bazı haber kaynaklarından edindiği izlenim sonucu yaptığını belirtti.

'CHP'ye kayyum atanacak' demişti! Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı

"İHTİYATLI BİR DİL KULLANARAK BU PAYLAŞIMI YAPTIM"

Kütahyalı, "İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşen polis sevkiyatlarının Ankara'daki Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine yapılacak operasyonun habercisi olduğu yönündeki paylaşımı hakkında, ise "Gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak 'ilk haber veren kişi olabilme başarısı' ve heyecanı sebebiyle düşünülmeden hareket edilmiştir. Gazetecilik mesleğim gereği şu an ismini söyleyemeyeceğim CHP'den eski bir yetkili ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde yanında emekli bir güvenlik bürokratı bulunuyor halde idi. Bu konuşma sırasında Etimesgut ve Keçiören belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bakımından soruşturma yapılabileceği yönünde net ifadeleri oldu. Ben buna rağmen yapmış olduğum paylaşımda elde ettiğim bilgi kesin ve güvenilir olduğu halde yargısal bir faaliyete ilişkin olması nedeniyle kesin kanaat bildirmeksizin 'galiba Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor' şeklinde ihtiyatlı bir dil kullanarak bu paylaşımı yaptım." dedi.

"DERİN ÜZÜNTÜ VE PİŞMANLIK DUYUYORUM"

Yaptığı paylaşım sonrası düzeltme niteliğinde ek paylaşımlar yaptığını ifade eden Kütahyalı "Tüm bunlara ilaveten Sayın Adalet Bakanı'nın benim yapmış olduğum paylaşımları baz alarak yapmış olduğu ve aleyhime kanaat içeren açıklamasını alıntılayarak 'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklıdır. Benim tahminlerim tamamen yanlıştır. Yılmaz Tunç ne dese haklıdır.' şeklinde ifadeler ile pişmanlığımı ayrıca dile getirdim. Gazetecilik mesleğim gereği bu ikinci yapmış olduğum paylaşıma ilişkin ilgili eski CHP yetkilisi ve yanında bulunan emekli bürokratın bilgilerini vermek istemiyorum." dedi. Savcılık ifadesinde, "Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum." diyen Kütahyalı, borsa veya benzeri finansal kuruluşlardan haksız kazanç elde etmek amacıyla kişi veya kişilere telkin, tavsiye ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

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