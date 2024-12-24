Çok konuşulacak iddia! Türkiye Şam'a askeri üs kuracak

24 Aralık 2024 10:24 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:50

Suriye'de yaşanan tarihi devrimin ardından 61 yıllık Baas rejimi düştü. Dünyanın gözü kulağı Suriye'deki gelişmelere çevrilmişken, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin Esad'ın devrilmesindeki rolü ve ülkenin yeniden ayağa kalkmasındaki desteğe dair iddialar da her geçen gün yenileniyor. Son olarak gazeteci Sinan Burhan, Türkiye'nin Şam'da ve Tartus'ta askeri üsler kurmasının gündemde olduğunu öne sürdü.

Suriye​'de Beşar Esad​ rejiminin devrilmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın​ da geçtiğimiz haftalarda Şam'a giderek temaslarda bulunmuştu.

Kalın'ın ardından geçtiğimiz hafta sonu da tüm dünyanın dikkatle takip ettiği bir ziyaret daha yapıldı.

KALIN VE FİDAN, ŞAM'I ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed eş Şera ile görüştü.

Fidan görüşmede, "Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha güzel günler bizi bekliyor. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin geleceğini Suriyeliler belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından önce Kalın'ın ardından da Fidan'ın Şam ziyaretleri sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

'ŞAM'DA BİR ASKERİ ÜS KURULMASI GÜNDEMDE'

TV100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunumuyla yayınlanan Taksim Meydanı isimli programın konuklarından gazeteci Sinan Burhan, Türkiye'nin Şam'da askeri bir üs kuracağını söyledi.

Burhan, Şam'daki üs kurma durumunun yanı sıra askeri alanda iş birliği ve Tartus'ta bir deniz üssü kurulmasının da gündemde olduğunu belirtti.

'TARTUS'TA DA DENİZ ÜSSÜ'

Aldığı kulis bilgisini paylaşan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da konuşulan bir bilgi var. Türkiye, Şam yönetimiyle bir askeri iş birliği anlaşması gündemde. Akdeniz’de yine Libya’daki gibi bir anlaşma söz konusu.

Üçüncüsü Şam’da bir askeri üs kurma gündemde. Dört Tartus’ta bir deniz üssü de kurulması gündemde. Şam’da hava üssü, Tartus’ta deniz üssü, askeri iş birliği anlaşması ve Akdeniz’de ortak tatbikat ve arama anlaşması Ankara’nın gündeminde konuşuluyor."